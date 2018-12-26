مبارك: "معرفش حاجة عن المخطط الأمريكي والإخواني وحماس.. ومش هتكلم غير بإذن"
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 01:51 م
مـروة هيـكل
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قال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، خلال الإدلاء بشهادته في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية إبان ثورة 25 يناير".
وأضاف، أنه لم تصل له تفاصيل الاعتداء وما قاله اللواءات بسيناء ولكن يتم إخباره بشكل عام وذلك ردا علة سؤال المحكمة له بأنه كان رئيس الجمهورية ولابد أن يكون علة علم ودراية بكل شيء.
وقال "مبارك"، إنه لا يعرف شيئا عن المخطط الأمريكي ومخطط الإخوان وحماس وأنه لا يدخل في التفاصيل، مضيفا: "وكل ما أعرفه هو هجومهم على قوات الشرطة والسجون والعريش وكانت هناك مخططات كثيرة ولكنني في حل أن أتحدث عنها قبل الحصول على إذن".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وأضاف، أنه لم تصل له تفاصيل الاعتداء وما قاله اللواءات بسيناء ولكن يتم إخباره بشكل عام وذلك ردا علة سؤال المحكمة له بأنه كان رئيس الجمهورية ولابد أن يكون علة علم ودراية بكل شيء.
وقال "مبارك"، إنه لا يعرف شيئا عن المخطط الأمريكي ومخطط الإخوان وحماس وأنه لا يدخل في التفاصيل، مضيفا: "وكل ما أعرفه هو هجومهم على قوات الشرطة والسجون والعريش وكانت هناك مخططات كثيرة ولكنني في حل أن أتحدث عنها قبل الحصول على إذن".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
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