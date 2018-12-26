يمكنك الآن عبر موقع الفجر الرياضي رابط سريع Salah بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول مباشر اليوم مشاهدة مباراة ليفربول ونيو كاسل بأفضل جودة ممكنه, وهي المباراة التي يخوضها اليوم النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول متصدر الدوري الانجليزي الممتاز اليوم الأربعاء الموافق 26 من ديسمبر, وتأتيكم المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





يلتقي فريق ليفربول، اليوم الأربعاء، مع نظيره فريق نيوكاسل يونايتد في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.





الفريقان سيتواجهان في ملعب الأنفيلد في الجولة التاسعة عشر من البطولة.





موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل:

تنطلق تلك المباراة المرتقبة في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.





القناة الناقلة والمعلق:

تُذاع مباراة ليفربول ونيوكاسل عبر قناة bein sports hd2، وذلك بصوت المعلق "خليل البلوشي".





وضع ليفربول ونيوكاسل في جدول البطولة:

يتصدر ليفربول جدول بطولة الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي بـ48 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.





أما نيوكاسل فيتواجد في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.





التشكيل المتوقع لليفربول أمام نيوكاسل:

حراسة المرمى: أليسون.





خط الدفاع: فان ديك، لوفرين، كلايان، مورينو.





خط الوسط: فاينالدوم، فابينيو، هندرسون.





خط الهجوم: شاكيري، محمد صلاح، ساديو ماني.





بينما يبدا نيوكاسل اللقاء بغياب اثنين من أهم لاعبية وهم فلوريان لوجون وكي سونج يونج بداعي الإصابة وتأتي تشكيلة نيوكاسل بقيادة المدرب رفائيل بينيتيز كالآتي: مارتن دوبرافكا في حراسم المرمى رباعي الدفاع بول داميت - فابيان شاير - جمال لاسيليس - خافير مانكويلو ويبدأ نيوكاسل بخط دفاع مكون من كريستيان أتسو - كينيدي - محمد ديامي - مات ريتشي أما خط الهجوم يتكون من أيوزي بيريز - سالومون روندون





ويدخل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الأول فى المركز الثانى بترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز بـ11 هدفاً خلف أوباميانج الذي يملك في رصيده 12 هدفا لينفرد بالصدارة، ثم يأتي متأخراً خلفهم هارى كين ورحيم سترلينج فى المركز الثالث بـ9 أهداف لكل منهما، وفى المركز الرابع تواجد 4 لاعبين بـ8 أهداف لكل منهم وهم هازارد وريتشارليسون وويلسون وموراى. تأتي مباراة اليوم للريدز وهو في حالة نشوة بعد تحقيق انتصار مهم على حساب وولفرهامبتون في الجولة الماضية من منافسات الدوري الانجليزي بهدفين دون رد، وبهذا الانتصار ضمن ليفربول بقيادة محمد صلاح البقاء على صدارة جدول الترتيب برصيد نقطة 48، وبفارق أربع نقاط عن المان سيتي الذي يأتي متأخراً في المركز الثاني حاليًا في الدوري بعد تعثره أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية وهُزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في واحدة من أكبر مفاجآت الموسم الحالي للبريميرليج.



