ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

روسيا: موسكو تنسق بشكل وثيق مع تركيا بشأن عمليتها العسكرية في سوريا

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 01:45 م
روسيا: موسكو تنسق بشكل وثيق مع تركيا بشأن عمليتها العسكرية في سوريا
الخارجية الروسية - أرشيفية
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

أعلنت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء 26 ديسمبر/كانون الأول، أن روسيا تنسق بشكل وثيق مع تركيا فيما يخص العملية العسكرية للأخيرة في سوريا.

 

وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "نقوم بتنسيق وجهات النظر عن كثب وننفذ سياسات محددة على المسار السوري مع الزملاء الأتراك، سواء في اتجاه السياسة الخارجية أو في مجال العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب على الأرض".

 

وأشارت الناطقة باسم الخارجية الروسية إلى أن قرار واشنطن سحب القوات من سوريا عليه المساهمة في التوصل إلى تسوية شاملة للوضع، مشيرة إلى عدم وجود وضوح في الجدول الزمني للانسحاب من سوريا.

 

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، هذا الشهر، إن تركيا ستشن عملية عسكرية في منطقة شرق الفرات، في وقت أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي، سحب كل قواتها من شمال سوريا، الأمر الذي دفع أنقرة لتأجيل خططها.

 

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر/كانون الأول، إن تركيا عازمة على العبور إلى شرق نهر الفرات شمالي سوريا في أسرع وقت ممكن.

 

ويذكر أيضا، أنه سبق وأجرى ترامب وأردوغان، يوم 14 ديسمبر/كانون الأول، مكالمة هاتفية لمناقشة الوضع في سوريا. ثم أعلن ترامب في وقت لاحق أنه قرر سحب القوات الأمريكية من سوريا. ومن المتوقع أن تستغرق عملية الانسحاب نحو ثلاثة أشهر.

 

Advertisements
المزيد عن: سوريا روسيا تركيا العمليات العسكرية الخارجية الروسية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
-
x
14:30
-
وولفرهامبتون
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
ليفربول
-
x
17:00
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
هيديرسفيلد تاون
توتنهام هوتسبير
-
x
17:00
-
بورنموث
كريستال بالاس
-
x
17:00
-
كارديف سيتي
بيرنلي
-
x
17:00
-
إيفرتون
برايتون
-
x
19:15
-
آرسنال
واتفورد
-
x
21:30
-
تشيلسي
الدوري الإيطالي
فروسينوني
0
x
13:30
0
ميلان
أتلانتا
-
x
16:00
-
يوفنتوس
بولونيا
-
x
16:00
-
لاتسيو
فيورنتينا
-
x
16:00
-
بارما
روما
-
x
19:00
-
ساسولو
انتر ميلان
-
x
21:30
-
نابولي