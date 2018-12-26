روسيا: موسكو تنسق بشكل وثيق مع تركيا بشأن عمليتها العسكرية في سوريا

أعلنت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء 26 ديسمبر/كانون الأول، أن روسيا تنسق بشكل وثيق مع تركيا فيما يخص العملية العسكرية للأخيرة في سوريا.

وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "نقوم بتنسيق وجهات النظر عن كثب وننفذ سياسات محددة على المسار السوري مع الزملاء الأتراك، سواء في اتجاه السياسة الخارجية أو في مجال العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب على الأرض".

وأشارت الناطقة باسم الخارجية الروسية إلى أن قرار واشنطن سحب القوات من سوريا عليه المساهمة في التوصل إلى تسوية شاملة للوضع، مشيرة إلى عدم وجود وضوح في الجدول الزمني للانسحاب من سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، هذا الشهر، إن تركيا ستشن عملية عسكرية في منطقة شرق الفرات، في وقت أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي، سحب كل قواتها من شمال سوريا، الأمر الذي دفع أنقرة لتأجيل خططها.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر/كانون الأول، إن تركيا عازمة على العبور إلى شرق نهر الفرات شمالي سوريا في أسرع وقت ممكن.

ويذكر أيضا، أنه سبق وأجرى ترامب وأردوغان، يوم 14 ديسمبر/كانون الأول، مكالمة هاتفية لمناقشة الوضع في سوريا. ثم أعلن ترامب في وقت لاحق أنه قرر سحب القوات الأمريكية من سوريا. ومن المتوقع أن تستغرق عملية الانسحاب نحو ثلاثة أشهر.