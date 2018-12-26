مطاردات و غاز مسيل للدموع لتفريق المحتجين بجبنيانة (فيديو)

نظم أهالي معتمدية جبنيانة التابعة لولاية صفاقس صباح اليوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018، وقفة إحتجاجية أمام مقر المعتمدية، تلتها مسيرة سلمية شاركت فيها والدة الضحية أسامة لعطر الذي توفي في حادث إنزلاق دراجة نارية.





و تعرف جبنيانة حاليا، مطاردات و عمليات كرّ وفرّ بالطريق الرئيسية للمدينة، بين عدد من المحتجين من شباب الجهة وقوات الأمن التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.





ويشار إلى أن المسيرة السلمية التي قادها الأهالي، رفع بها المحتجون شعارات مطالبة بفتح تحقيق جدي في الحادثة وتقديم الأطراف المتسبّبة فيه إلى العدالة.



