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فلكي مصري: عام نحس على إسرائيل والمصالحة الفلطسينية في 2019

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 01:38 م
فلكي مصري: عام نحس على إسرائيل والمصالحة الفلطسينية في 2019
الدكتور سيد محمد علي
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وكالات
 
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توقع فلكي مصري أن يكون 2019، عام النحس على إسرائيل، وعام المصالحة الفلسطينية، وأن تتراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

وقال الفلكي المصري الدكتور سيد محمد علي، المعروف بفلكي الصعيد، اليوم الأربعاء إن "إسرائيل ستشهد انكسارات في مناحٍ عدة، وأن الوفاق بين الفصائل الفلسطينية، سيتحقق في 2019، وأن الفلسطينيين سيحققون انتصارات دبلوماسية لافتة".

 

وأضاف أن "حرباً ستنشب بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سَيُمٌنَى بفشل كبير في سياساته الداخلية والخارجية، الأمر الذي يجعل شعبيته تتراجع بشكل واسع".

 

وتوقع الفلكي المصري تنامي دور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منطقة الشرق الأوسط، وتدخله لتحقيق الاستقرار بليبيا، مشيراً إلى أن العام الجديد سيشهد تغييرات في وجوه من يتولون السلطة في الجزائر، وتحسناً في العلاقات بينها وبين المغرب، مع انفراج في قضية الصحراء الغربية.

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المزيد عن: عام نحس على إسرائيل المصالحة الفلطسينية الدكتور سيد محمد علي 2019
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