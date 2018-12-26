مكونات طبيعية للتخلص من قشرة الشهر نهائيا

تعرفي في السطور التالية على الأسباب الرئيسية لظهور قشرة الرأس وكيفية التخلص منها نهائياً بمكونات طبيعية فعالة جداً.





أسباب ظهور القشرة

تتلخص أهم أسباب ظهور قشرة الرأس في المالاسيزيا Malassezia، نوع من الفطريات يعيش في فروة الرأس، وجفاف فروة الرأس، والإفراط في إنتاج الزيوت على الفروة، إضافة الى الأسباب المعروفة التي من بينها: تنظيف غير جيد وغير منتظم، عدم تشطيف الشعر بشكل كاف، نظام غذائي صارم وغير سليم، أنواع شامبو غير مناسبة، الإجهاد، فضلاً عن الأكزيما والتهاب الجلد الدهني، والأمراض الجلدية الأخرى...





كيفية التخلص من القشرة نهائيا؟

- الأسبيرين: يحتوي الأسبيرين على حمض الساليسيليك، المادة الموجودة في كافة أنواع الشامبو المعالجة للقشرة، لذلك هو فعال جداً في القضاء على القشرة. يكفي أن تقومي بطحن قرصين من الأسبيرين بشكل ناعم، وتضيفيهما الى الكمية المعتادة من الشامبو الذي تستخدميه في كل مرة تغسلين شعرك فيها. اتركيه على شعرك مدة دقيقتين، من ثم شطفي شعرك جيداً بالماء الدافئ.





- زيت شجرة الشاي: أظهرت إحدى الدراسات أن أنواع الشامبو التي تحتوي على نسبة 5 في المئة من زيت شجرة الشاي، تخفف كثيراً من ظهور قشرة الرأس. لذلك، أضيفي بضع قطرات من زيت شجرة الشاي الى الشامبو المفضل لديك أثناء غسل شعرك، ومع المواظبة على استخدامه ستحصلين على أفضل النتائج.





- خل التفاح: يعد خل التفاح علاجاً فعالاً جداً للقشرة، كون حموضته تغيّر درجة حموضة فروة الرأس، مما يجعل من الصعب على الخمائر والفطريات أن تنمو في فروة الرأس. اخلطي ربع كوب من خل التفاح مع ربع كوب من الماء. ضعي المزيج في زجاجة رش، وطبقيه على فروة رأسك، واتركيه مدة ربع ساعة. بعدها، اغسلي شعرك كالمعتاد.



