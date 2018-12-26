HD كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

تابعونا اليوم على "الفجر الرياضي" وHD كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم الاربعاء 26-12-2018، فى الجولة التاسعة عشر من الدورى الانجليزى لكرة القدم البريميرليج، ويسعى فريق ليفربول إلى تحقيق الفوز اليوم ومواصلة الآداء الذي أبهر به الجميع منذ بداية الموسم الذي جعله يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 48 نقطة, اما فريق نيوكاسل يونايتد يسعى تحسين موقعه فى الدورى، على الرغم من أن الفريق يقدم عروض سيئة جعلته في المركز الـ 15 برصيد 17 نقطة فقط من مجموع 18 مباراة في هذا الموسم حتى الآن.





تتجه أنظار عشاق ليفربول الإنجليزى لاستاد آنفيلد غدًا الأربعاء فى تمام الخامسة مساءً لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول ونيوكاسل ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي.





موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل فى الدورى الإنجليزى

يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من انتصار مهم على حساب وولفرهامبتون في الجولة الثامنة عشر بهدفين دون رد، وبهذا الانتصار ظل زملاء محمد صلاح على صدارة جدول الترتيب برصيد 48، وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني حاليًا في الدوري الذي تعثر أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية وهُزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





على الجانب الآخر يعيش فريق نيوكاسل أيامًا لا يحسد عليها منذ انطلاقة الدوري، فبعد مرور 18 جولة جمع الفريق 17 نقطة، بعد أن حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل فى مثلها، بينما تلقى 9 هزائم في البريميرليج، ويحتل الفريق المركز الخامس عشر وبفارق نقطتين عن ساوثهامبتون صاحب المركز السادس عشر.





يستمر غياب أليكس أوكسليد تشامبرلين عن ليفربول في المباراة ضد نيوكاسل للإصابة، بالإضافة إلى جو جوميز، جويل ماتيب، ترينت أليكساندر-آرنولد لنفس السبب، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.





تشكيل مباراة ليفربول ضد نيوكاسل فى الدورى الإنجليزى

يعتمد يورجن كلوب على طريقته المعتادة في مباريات البريميرليج، وسيدفع بفيرجيل فان دايك وديان لوفرين لتعويض غياب ماتيب في مركز قلب الدفاع، وسيأخذ مكان جيمس ميلنر البرازيلي فابينيو، وسيدخل كلاين في مركز الظهير الأيمن بدلًا من الإنجليزي الدولي المصاب.





ويغيب عن نيوكاسل في هذا اللقاء الثنائي فلوريان لوجون وكي سونج يونج بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب للإيقاف وستكون باقي العناصر متاحة أمام المدرب رافائيل بينيتيز.





من المتوقع يواصل المدرب صاحب الـ58 عامًا على طريقته وتشكيلته المعتادة منذ انطلاقة الموسم الحالي، وسيدفع بالثنائي شاير، لاسيليس في مركز قلب الدفاع، وسيأخذ مكان الكوري كينيدي، بينما سيقود هجوم الفريق أمام الريدز الثنائي بيريز، روندون.



