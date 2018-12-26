كريستيان جروس يطلب مدافع سوبر ومهاجم ويعتذر للزمالك

عقد رئيس نادي الزمالك جلسة مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق خلال الساعات الماضية للحديث عن مستقبل الفريق واحتياجات المدرب.





وحدد جروس طلبه في التعاقد مع مهاجم أجنبي ومدافع وشدد على الإدارة أن يكون المدافع سوبر ويمتلك خبرات على غرار محمود علاء ومحمود الونش رافضًا ضم لاعب صاعد من نوعية محمد عبد الغني ومحمد عبد السلام.





رئيس الزمالك أكد للمدرب على الدعم والمساندة الكاملة له وتوفير كل طلباته في الشتاء، لكنه وجه اللوم له على الخسارة في مباراة القطن التشادي الأخيرة بالكونفدرالية الافريقية وعدم الدفع ببعض اللاعبين البدلاء وتجربتهم وسط ضعف المنافس.





وقدم جروس اعتذاره إلى الإدارة عن الخسارة أمام القطن التشادي مؤكدًا أن أرضية الملعب كانت السبب الرئيسي في الهزيمة وأن اللاعبين تحاملوا على أنفسهم.





تغييرات بالجملة في دفاع الزمالك أمام بتروجت





يعود محمد عبد السلام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخط دفاع الفريق الأبيض في مباراة بتروجت المقبلة المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على ملعب بتروسبورت.





وتأتي عودة عبد السلام للتشكيل الأساسي للعب بجوار محمد عبد الغني في ظل إيقاف محمود علاء لحصوله على الإنذار الثالث، بخلاف عدم جاهزية محمود حمدي الونش مدافع الفريق للمشاركة في المباريات في ظل إصابته في العضلة الضامة.





ويحرص الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة السويسري جروس على تجهيز عبد السلام وعبد الغني لقيادة الدفاع في مباراة بتروجت المقبلة.







