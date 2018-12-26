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"مبارك" عن أعمال التخريب بـ"اقتحام الحدود الشرقية": "دي كانت هيصة"

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 01:36 م
مبارك عن أعمال التخريب بـاقتحام الحدود الشرقية: دي كانت هيصة
مبارك - أرشيفية
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مروة هيكل
 
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رد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على سؤال رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية إبان ثورة 25 يناير" حول أعمال التخريب التي قامت بها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال إنه ليس لديه أي معلومات بشأن ذلك ولكن وصفها قائلًا "دي كانت هيصة".

وعن خطف 3 ضباط وأمين شرطة قال مبارك "ليس لدي أي معلومات عن تلك الواقعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
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