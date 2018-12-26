kora online | مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت

يمكنك الآن عبر موقع الفجر الرياضي مشاهدة مباراة ليفربول ونيو كاسل بأفضل جودة ممكنه, وهي المباراة التي يخوضها اليوم النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول متصدر الدوري الانجليزي الممتاز اليوم الأربعاء الموافق 26 من ديسمبر, وتأتيكم المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





يتطلع ليفربول إلى الحفاظ على تفوقه بفارق أربع نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي، عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ19 من المسابقة.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر اليوم اون لاين الدورى الانجليزى التشكيل المتوقع للفريقين: يبدأ ليفربول المباراة بتشكيلته المعتادة التي يعتمد فيها كلوب على مثلث الرعب الهجومي وأهم لاعبيه محمد صلاح, وتأتي تشكيلة الريدز كالآتي: يحرس عرين ليفربول الحارس البرازيلي الرائع أليسون في بيكير ويأتي أمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار ناثانيل كلاين ، العملاق الهولندي فيرجيل فان دايك ، ديان لوفرين ، آندرو روبرتسون ويتمثل خط وسط الريدز في الثلاثي الرائع نابي كيتا ، جورجينيو فينالدوم ، جيمس ميلنر العائد بقوة بعد إصابة وفي الهجوم مثلث الرعب وأحد أفضل خطوط الهجوم في العالم محمد صلاح ، روبيرتو فيرمينو ، ساديو ماني.

بينما يبدا نيوكاسل اللقاء بغياب اثنين من أهم لاعبية وهم فلوريان لوجون وكي سونج يونج بداعي الإصابة وتأتي تشكيلة نيوكاسل بقيادة المدرب رفائيل بينيتيز كالآتي: مارتن دوبرافكا في حراسم المرمى رباعي الدفاع بول داميت - فابيان شاير - جمال لاسيليس - خافير مانكويلو ويبدأ نيوكاسل بخط دفاع مكون من كريستيان أتسو - كينيدي - محمد ديامي - مات ريتشي أما خط الهجوم يتكون من أيوزي بيريز - سالومون روندون





تأتي تلك الجولة تزامنا مع "البوكسينج داي" (يوم تبادل صناديق هدايا الكريسماس)، وهو ما يجرى في اليوم نفسه من كل عام، حيث تعد مباريات الجولة بمثابة احتفالية.





ويعتلي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي وقت احتفالات الكريسماس للمرة الثالثة خلال آخر 11 عاما، لكنه يأمل في هذا الموسم الحفاظ على موقعه في القمة حتى النهاية بعد أن فرط فيها في المرتين السابقتين.





وكان الريدز تصدر بريميرليج وقت الاحتفال بالكريسماس في 2008 وفي 2013 لكنه تراجع بعدها وأنهى الموسم في المرتين في المركز الثاني.





ويتطلع ليفربول إلى تفادي المصير نفسه هذا الموسم حيث يأمل في التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ عام 1990.





كما يسعى الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق إلى استعادة صدارة ترتيب هدافي بريميرليج.





وسجل صلاح 11 هدفًا حتى الآن بالتساوي مع هاري كين مهاجم توتنهام في وصافة الترتيب، خلف الجابوني بيير إمريك أوباميانج متصدر ترتيب الهدافين برصيد 12 هدفًا.





وأحرز صاحب الـ26 عامًا 24 هدفًا في 27 مباراة بالدوري على ملعب آنفيلد، رغم غيابه عن التسجيل في آخر مباراتين بمعقل ليفربول، أمام إيفرتون يوم 2 ديسمبر ومانشستر يونايتد في 16 من الشهر نفسه.





ويأمل محمد صلاح في تسجيل هدف أمام نيوكاسل في مباراة اليوم من أجل تفادي ما لم يحدث له في آنفيلد، حيث لم يفشل في التسجيل على ملعب الريدز خلال ثلاث مباريات متتالية من قبل.





يذكر أن ليفربول لم يتلقى أي هزيمة في آخر 22 مباراة على ملعبه في جميع المسابقات أمام نيوكاسل، الذي يحتل حاليًا المركز الـ15 وفي جعبته 17 نقطة.





بطاقة المباراة:





الحدث: الدوري الإنجليزي.





الفريقان: ليفربول ونيوكاسل.





الملعب: آنفيلد.





التوقيت: 17:00.





القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 2.





المعلق: خليل البلوشي.