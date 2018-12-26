الأطفال يتغنون بالنشيد الوطني أمام الرئيس السيسي بالإسكندرية

قام عدد من أطفال مشروع إسكان غيط العنب "بشاير الخير 2" بمحافظة الإسكندرية، بالتغني بالنشيد الوطني أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده للمشروع، اليوم الأربعاء.





وتجول الرئيس السيسي في المشروع بينما التقى عدد من الطلاب والأبطال في مجال الكاراتيه من أهالي المنطقة، فيما قام بالحديث معهم وتوزيع الشيكولاتة عليهم.





ويتكون "بشائر الخير" من 3 مراحل، قام بإنجازه رجال المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع عدة جهات من المجتمع المدني ومجتمع الأعمال؛ المرحلة الأولى: "بشائر الخير "1 والتي افتتحها الرئيس السيسي في 2016؛ وتضمنت إنشاء 24 عمارة تضم 1632 وحدة سكنية بتكلفة 532 مليون جنيه، والمرحلة الثانية: "بشائر الخير 2"، وتضمنت 37 عمارة تشمل 1870 وحدة سكتية بتكلفة 400 مليون جنيه، والمرحلة الثالثة: "بشائر الخير 3"؛ وتتضمن إنشاء 110 عمارة تشمل 5840 وحدة سكنية إضافة إلى مسجد وعلاوة على تطوير مركز شباب القباري بتكلفة 2 مليار و325 مليون جنيه.



