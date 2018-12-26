مبارك بـ"اقتحام الحدود الشرقية": شق الأنفاق "قصة قديمة"
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 01:32 م
مروة هيكل
Advertisements
Advertisements
أجاب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على بعض الأسئلة الموجهة إليه من رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية إبان ثورة 25 يناير.
ورد "مبارك" على تساؤل القاضي بخصوص إذا ما كان شق الأنفاق تم من خلال علم الدولة قائلًا بأنها لم تكن بعلم الدولة مُشيرًا الى أنها كانت تستخدم للتهريب مؤكدًا على أنها كانت موجودة منذ قبل 25 يناير مستخدمًا تعبير بأنها كانت "قصة قديمة" ذاكرًا بأن استخدامها في البداية كان لنقل الغذاء.
وعن سؤال المحكمة بخصوص عبور عناصر من حماس وبعض الجهاديين التكفيريين إلى داخل البلاد في الفترة ما بين 25 يناير حتى 28 يناير، وقيامهم بإطلاق قذائف آر بي جي وإتيانهم بأفعال من شأنها المساس بأمن البلاد.
وشدد الرئيس الأسبق للمرة الثانية أمام المحكمة، بأن حديثه بما يتعلق بتلك الأمور يستوجب حصوله على إذن من الجهات المعنية وإلا ستكون مخالفة، مشددًا على أن تلك المعلومات كان ترد إليه بصفته الوظيفية رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وعن سؤال المحكمة بخصوص عبور عناصر من حماس وبعض الجهاديين التكفيريين إلى داخل البلاد في الفترة ما بين 25 يناير حتى 28 يناير، وقيامهم بإطلاق قذائف آر بي جي وإتيانهم بأفعال من شأنها المساس بأمن البلاد.
وشدد الرئيس الأسبق للمرة الثانية أمام المحكمة، بأن حديثه بما يتعلق بتلك الأمور يستوجب حصوله على إذن من الجهات المعنية وإلا ستكون مخالفة، مشددًا على أن تلك المعلومات كان ترد إليه بصفته الوظيفية رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
Advertisements
المزيد عن: مبارك يدلي بشهادتة أمام القضاء مبارك بـ اقتحام الحدود الشرقية شق الانفاق قصة قديمة حوادث الفجر أخبار الحوادث
- الشاهد بـ "اقتحام الحدود": عناصر "حماس" كانت تتردد على رفح والعريش قبل 25 يناير للاستطلاع
- المحكمة بـ"اقتحام الحدود": الدفاع يريد الإيقاع بالشاهد
- رئيس جهازأمن الدولة السابق: ثورة يناير مؤامرة.. وحذرنا "مبارك" من مصير تونس
- علاء وجمال مبارك يحضران مع والدهما للإدلاء بشهادته بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. ومبارك على "عكاز"
- النيابة بـ"اقتحام الحدود الشرقية": أعلنا مبارك وفقا لقانون المرافعات المدنية
- "مبارك" يدخل قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته بـ"اقتحام الحدود الشرقية" متكئا على نجليه علاء وجمال
- بث مباشر.. "مبارك" يدلي بأقواله في اقتحام الحدود الشرقية
- "مبارك" بـ"اقتحام الحدود الشرقية": "عندي معلومات كتيرة محتاج تصريح للإدلاء بيها"
- خطاب هام من "مبارك" لقاضي "اقتحام الحدود الشرقية"
- "معلش أنا بحمي نفسي".. "مبارك" لقاضي "اقتحام الحدود الشرقية ": "هاتلي إذن وأجاوب على كل الأسئلة"