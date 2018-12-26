فلسطين تعتزم طلب عضوية دائمة في الأمم المتحدة
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي
اليوم الأربعاء إنه سيقدم طلب للحصول على عضوية دائمة في منظمة الأمم المتحدة خلال
زيارته إلى نيويورك في منتصف يناير المقبل.
وأوضح المالكي في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين
الرسمية، أن تقديم طلب للحصول على صفة دولة دائمة العضوية سيوجه إلى مجلس الأمن الدولي،
بناءً على توجيهات من الرئيس محمود عباس.
وعن نية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين
نتنياهو بناء آلاف الوحدات في المستوطنات اليهودية، قال المالكي إنه "سيتم التوجه
إلى مجلس الأمن لتفعيل قراره رقم 2334 القاضي بإدانة الاستيطان والمطالبة بفتح تحقيق
رسمي من قبل محكمة الجنايات الدولية".
وأوضح أنه إذا فشل تمريره فسيطرح في الجمعية
العامة للأمم المتحدة تحت بند متحدون من أجل السلام.
ومن ناحية أخرى، كشف المالكي أن زيارة الوفد
العربي التي كانت مقررة للبرازيل لثنيها عن نقل سفارتها الى القدس، لم تتم لأسباب فنية.
وشدد المالكي على أهمية دعوة بابا الفاتيكان
فرانسيس إلى الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين للسلام، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية
مع أي جهد يُفضي إلى سلام حقيقي وفق قرارات الشرعية الدولية.
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