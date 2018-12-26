غدا.. عصام كاريكا ضيف هشام عباس على "إينرجي "





الحلقة التي تبث غداً الخميس، سيكشف العديد من كواليس وتفاصيل مشواره الفني بجانب العديد من كواليس تسجيله العديد من الديو الغنائي مع نجوم العرب.





برنامج "فاكر الغنوة دي" يُذاع كل يوم خميس من الثامنة حتى العاشرة مساءً على إذاعة راديو إنرجي، ويقدمه هشام عباس، ويهتم في كل حلقة بتحديد فترة زمنية للحديث عن أغانيها وتطور الموسيقى خلالها بالإضافة إلى تطور تقنيات الصناعة، وكذلك أهم الألبومات والحفلات.

يحل الفنان عصام كاريكا، ضيفاً في حلقة خاصة و مميزة مع الفنان هشام عباس، على راديو إينرجي تردد 92.1 ببرنامج "فاكر الغنوة دي".