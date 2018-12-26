هواتف "أيفون" تواجه مشكلة في الكريسماس.. هل تعرف السبب؟!

في موسم العطلات، يتوقع أن تبيع شركة أبل ملايين من اجهزة هواتف الأيفون، لكن هناك تقارير تشير إلى أن أبل ليست مستعدة للضغط الهائل على خوادمها، والذى سيأتي في الوقت الذى يهرع فيه كل أصحاب الآيفون الجدد إلى تفعيل أجهزتهم.





ففي عام 2017 تم فتح ما يقرب من نصف جميع الهواتف الجديدة وتفعيلها في يوم عيد الميلاد.





وهذا العام من المرجح أن تكون الأجهزة المباعة أكثر من العام الماضي، ما يعني أن أنظمة أبل ستضطر إلى العمل بجهد أكبر للتعامل مع جميع الزيارات الناتجة عن تشغيل الأشخاص وتفعيل هواتفهم.





وسيكون هناك طلب كبير على خوادم أبل، حيث ينشّط الجميع أجهزتهم الجديدة ويسجل الدخول إلى App Store، وتحميل التحديثات إلى iOS.





وكتب خبير التكنولوجيا إيوان سبنس أنه في السنوات السابقة، كانت عمليات تنشيط هواتف آيفون بطيئة بسبب الضغط الكبير، وسيكون Christmas 2018 واحدا من تلك اللحظات التي قد يكون فيها التنشيط مستمر بلا توقف.