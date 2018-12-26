الداخلية تحذر: فيديوهات قديمة و منشورات زائفة لبث الفوضى
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:17 م
مروى الجلاصي
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أصدرت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018، بلاغا وجهته لعموم المواطنين لتلفت انتباههم بأنه وقع تداول عديد الأخبار الزائفة خلال هذه الفترة.
وقد أكدت الداخلية على أن هنالك أخبارا مغلوطة و صورا وفيديوات قديمة ومنشورات زائفة، يتمّ الترويج لها على أنها تحرّكات إحتجاجيّة وأعمال شغب بكامل تراب الجمهوريّة، بغاية التحريض على الفوضى وزعزعة الأمن العام.
و جاء بذات البلاغ، بأن الوزارة "تُهيب بوسائل الإعلام إلى التحرّي في صحّة الأخبار المنشورة وإستيقاء المعلومة من مصادرها الرّسميّة".
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