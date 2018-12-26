اونلاين .. بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل متابعة لحظة بلحظة مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم

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في مباراة جديدة للنجم المصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي، يستضيف فريق ليفربول نظيره نيوكاسل على استاد أنفيلد، في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأربعاء 26-12-2018 في المباراة التي تجمع بينهما في الجولة التاسعة عشر للدوري الإنجليزي، كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر اليوم الأربعاء 26-12-2018 لايف في الدوري الإنجليزي.





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ليفربول يدخل مواجهة اليوم وهو في قمة الترتيب، بعدما توج بطلا للشتاء في انجلترا، حيث يحتل الصدارة برصيد 48 نقطة، جمعها من 15 فوز و3 تعادلات ولم يتلقى أي هزيمة في البريمير ليج، ويدخل الريدز مواجهة اليو وهو قادم من انتصار مهم على حساب وولفرهامبتون في الجولة الثامنة عشر بهدفين دون رد، وبهذا الانتصار ظل زملاء محمد صلاح على صدارة جدول الترتيب برصيد 48، وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني حاليًا في الدوري الذي تعثر أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية وهُزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر اليوم الأربعاء 26-12-2018 في الدوري الإنجليزي.





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على الجانب الآخر يعيش فريق نيوكاسل أيامًا لا يحسد عليها منذ انطلاقة الدوري، فبعد مرور 18 جولة جمع الفريق 17 نقطة، بعد أن حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل مثلهم، بينما تلقى 9 هزائم في البريميرليج، ويحتل الفريق المركز الخامس عشر وبفارق نقطتين عن ساوثهامبتون صاحب المركز السادس عشر.





التشكيل المتوقع





يدخل فريق ليفربول مباراة اليوم بتشكيل مكون من: أليسون في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع آندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك ، ديان لوفرين ، ناثانيل كلاين، وفي السوط نابي كيتا ، جورجينيو فينالدوم ، جيمس ميلنر، وفي الهجوم ساديو ماني ، روبيرتو فيرمينو ، محمد صلاح.





بينما سيلعب مارتن دوبرافكافي حراسة المرمي، ورباعي الدفاع بول داميت ، فابيان شاير، جمال لاسيليس ، خافير مانكويلو، وفي الوسط كريستيان أتسو ، كينيدي ،محمد ديامي ، مات ريتشي، أيوزي بيريز، سالومون روندون.





وسيدخل محمد صلاح النجم المصري مواجهة اليوم وعينه على اقتناص لقب هداف الدوري الإنجليزي من الجابوني أوباميانج نجم ارسنال، حيث يحتل الفرعون المصري المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11هدف، ويقدم مستوى مميز حيث أحرز 14 هدف وسجل 11 في البرمير ليج و3 في دوري الأبطال، كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) ونيوكاسل بث مباشر اليوم الأربعاء 26-12-2018 لايف في الدوري الإنجليزي.















