"محدش بيعاير أهله".. كيف علق "السيسي" على سخرية المصريين من أزمة السمنة؟

خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمدينة الإسكندرية والتي يعد أبرزها مشروع "بشائر الخير2" بمنطقة غيط العنب، تطرق محافظ الإسكندرية خلال شرح تفاصيل المشروع إلى الرعاية الصحية في المنطقة وهو ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحديث عن نتيجة مسح طبي لطلاب المدارس كشفت عن تفشي أمراض السمنة والتقزم والأنيميا بشكل ملحوظ فيما بينهم.





من هذه الأزمة، وجه الرئيس "السيسي" انتقادًا للنمط الغذائي الذي اعتاد عليه المصريون من كافة المستويات الاجتماعية، بما تسبب في تدهور صحة أبنائهم.





وكعادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يتمتع بخفة الظل، تطرق إلى مشكلة السمنة لدى المصريين والتي كان قد انتقدها في وقت سابق مطالبًا بالاهتمام بالصحة والأنشطة الرياضية، ومعلقًا على سخرية المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ظاهرة السمنة.





وقال الرئيس خلال افتتاحه مشروع "بشائر الخير2": "اتعمل مسح طبي على طلاب المدارس واتضح إن نسبة الإصابة بالأنيميا وزيادة الوزن والاستعداد للتقزم كبيرة".





وتابع مضيفًا: "الناس اللي معهمش فلوس بياكلوا أكل مش صحي وبيتخن، واللي معاهم فلوس بياكلوا أكل مش صحي بيعمل تقزم.. طب قولولي أعمل إيه؟ أنا مقدرش لوحدي ومحدش يقدر لوحده ولا حكومة لوحدها تقدر.. لكن مصر بمجتمعها كله تقدر".





ومازح الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري، فيما يتعلق بسخريتهم من أزمة زيادة الوزن التي كان قد علق عليها سابقًا، قائلًا: "موضوع الوزن الزيادة طلع عليه نكت كتير معرفش هيطلعوا نكت إيه انهاردة".





ووجه "السيسي" رسالة إلى الأباء والأمهات للحذر من إصابة أبنائهم بهذه الأمراض الخطيرة، منتقدًا تشجيع الأبناء على تناول الوجبات السريعة التي تسببت في زيادة الإصابة بهذه الأمراض الخطيرة بنسبة كبيرة.





وعاود الرئيس "السيسي" التعليق بصورة فكاهية على تعليقات المصريين الساخرة من تفشي ظاهرة السمنة في مصر، قائلًا: "لما بتكلم في حاجة يبقا الموضوع كبير.. مفيش حد بيعاير أهله.. اهدوا شوية وانتوا بتنكتوا عليا".





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تحدث عن أزمة السمنة خلال افتتاحه عددًا من مشروعات المياه والصرف الصحي بمحافظتي القاهرة وجنوب سيناء، وذلك تعليقًا على ما أعلنته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن وجود نحو 11 مليون مواطن يعانون من أمراض، بعد مسح نحو 17 مليونًا بحملة المسح الطبي الشامل للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، ووجود 75% من المصريين الذين شملهم المسح، وزنهم فوق المعدل الطبيعي.





وقال حينها: "تقريبا 11 مليون مواطن لديهم مشكلة صحية تختلف من إنسان لآخر وقد تجتمع الأمراض الثلاثة أو الأربعة سكر وضغط وفيروسي سي والسمنة في إنسان واحد، بنعمل في نفسنا كده ليه؟".





وتابع: "المعيار هو وزنك زيادة قد إيه؟ كل واحد يشوف بطنه ووزنه قد إيه هيعرف إنه رايح لهذا الطريق، وهذا الحديث يجب أن نعلمه للمواطنين في المدارس والمساجد والكنائس".





وطالب باختيار من يظهر في البرامج الإعلامية وعبر شاشات التليفزيون بناء على هذا الأمر، متسائلًا حول الأشخاص الذين يعانون من السمنة: "بتقدر تمشي كده أو تطلع على السلم، أنا بتكلم على شباب مش كبار في السن".





وذكر أن زيادة الوزن تكون طريقًا إلى إصابة الفرد بالأمراض، وتمثل عبئًا على القلب وأجهزة الجسم والمخ.







