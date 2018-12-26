ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شاب الـ18 عاما يشتبه في تورطه بحرق المصور عبد الرزاق الزرقي

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:09 م
شاب الـ18 عاما يشتبه في تورطه بحرق المصور عبد الرزاق الزرقي
طباعة
Advertisements
مروى الجلاصي
 
Advertisements
نشرت وزارة الداخلية بلاغا لها، تؤكد فيه إيقافه لشاب يشتبه في تورطه بعملية حرق المصور الصحفيعبد الرزاق الزرقي بالقصرين.

وقد جاء نص البلاغ، كالتالي:

"تعهدت الإدارة الفرعية للقضايا الإجراميّة بإدارة الشّرطة العدليّة بموجب إنابة عدليّة من السّيد قاضي التحّقيق الأوّل بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، بالبحث في القضيّة التحقيقيّة موضوع وفاة المصور الصّحفي عبد الرزاق الزرقي بمدينة القصرين يوم 24 ديسمبر 2018 في ظروف غامضة بنشوب النّيران بجسده ممّا أدى إلى وفاته لاحقا متأثّرا بحروقه البليغة وذلك ضدّ كلّ من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل القتل العمد وجريمة الامتناع المحظور.

وبناء على التّحريات والأبحاث، أمكن اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 للوحدة المذكورة ضبط المشتبه به في قضيّة الحال (عمره 18 سنة، قاطن حي الكرمة القصرين) والاحتفاظ به بعد التّنسيق مع السّيد قاضي التحقيق المتعهّد، ولا تزال الأبحاث متواصلة مع مجموعة أخرى من الأطراف".

ويذكر أنه قد تم يوم أمس الثلاثاء 25 ديسمبر 2018، تشييع جثمان المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي، في جنازة تلتها حالة إحتقان كبرى، حيث توجه متظاهرون نحو مقر الولاية بالقصرين.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
-
x
14:30
-
وولفرهامبتون
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
ليفربول
-
x
17:00
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
هيديرسفيلد تاون
توتنهام هوتسبير
-
x
17:00
-
بورنموث
كريستال بالاس
-
x
17:00
-
كارديف سيتي
بيرنلي
-
x
17:00
-
إيفرتون
برايتون
-
x
19:15
-
آرسنال
واتفورد
-
x
21:30
-
تشيلسي
الدوري الإيطالي
فروسينوني
-
x
13:30
-
ميلان
أتلانتا
-
x
16:00
-
يوفنتوس
بولونيا
-
x
16:00
-
لاتسيو
فيورنتينا
-
x
16:00
-
بارما
روما
-
x
19:00
-
ساسولو
انتر ميلان
-
x
21:30
-
نابولي