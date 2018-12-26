شاب الـ18 عاما يشتبه في تورطه بحرق المصور عبد الرزاق الزرقي

نشرت وزارة الداخلية بلاغا لها، تؤكد فيه إيقافه لشاب يشتبه في تورطه بعملية حرق المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي بالقصرين.





وقد جاء نص البلاغ، كالتالي:





"تعهدت الإدارة الفرعية للقضايا الإجراميّة بإدارة الشّرطة العدليّة بموجب إنابة عدليّة من السّيد قاضي التحّقيق الأوّل بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، بالبحث في القضيّة التحقيقيّة موضوع وفاة المصور الصّحفي عبد الرزاق الزرقي بمدينة القصرين يوم 24 ديسمبر 2018 في ظروف غامضة بنشوب النّيران بجسده ممّا أدى إلى وفاته لاحقا متأثّرا بحروقه البليغة وذلك ضدّ كلّ من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل القتل العمد وجريمة الامتناع المحظور.





وبناء على التّحريات والأبحاث، أمكن اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 للوحدة المذكورة ضبط المشتبه به في قضيّة الحال (عمره 18 سنة، قاطن حي الكرمة القصرين) والاحتفاظ به بعد التّنسيق مع السّيد قاضي التحقيق المتعهّد، ولا تزال الأبحاث متواصلة مع مجموعة أخرى من الأطراف".





ويذكر أنه قد تم يوم أمس الثلاثاء 25 ديسمبر 2018، تشييع جثمان المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي، في جنازة تلتها حالة إحتقان كبرى، حيث توجه متظاهرون نحو مقر الولاية بالقصرين.