كلوب يبحث عن إنجاز جديد مع ليفربول.. اليوم

ينتظر الألماني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، رقما مميزا، عندما يلتقي الريدز أمام نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وفقا للموقع الرسمي لليفربول فإنه حال انتصار ليفربول في مباراة اليوم، فإن يورجن كلوب سيصل إلى الفوز رقم 100 له كمدير فني للريدز.





وأضاف الموقع الرسمي للريدز أن لقاء اليوم يعد رقم 181 للمدرب الألماني على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر.