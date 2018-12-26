"الأرصاد" تتوقع سقوط أمطار غدا على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومناطق من شمال سيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا على بعض المناطق.

كما يتوقع الخبراء أن يصاحب ذلك انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

ويتوقع الخبراء، أن تنشط الرياح أغلبها شمالية غربية حتى القاهرة ومناطق من سيناء وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة ، والإسكندرية العظمى درجة 16 والصغرى 11 درجة ، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 13 درجة ، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة ، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة ، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.



