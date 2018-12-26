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"الأرصاد" تتوقع سقوط أمطار غدا على القاهرة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:10 م
الأرصاد تتوقع سقوط أمطار غدا على القاهرة
أمطار
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومناطق من شمال سيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا على بعض المناطق.
 
كما يتوقع الخبراء أن يصاحب ذلك انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
 
ويتوقع الخبراء، أن تنشط الرياح أغلبها شمالية غربية حتى القاهرة ومناطق من سيناء وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس  بالقاهرة العظمى 17  درجة والصغرى 12 درجة ، والإسكندرية العظمى درجة 16 والصغرى 11 درجة ، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 13 درجة ، وسوهاج العظمى 19 درجة  والصغرى 07  درجة ، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة  ، وأسوان العظمى  22 درجة والصغرى 12 درجة.

وحذر الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من طقس الخميس، فقد يسود الطقس انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 الى 4 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتوقع رئيس الهيئة أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يومي الجمعة والسبت على السواحل الشمالية ومناطق من الوجة البحري، وفقا لتصريحات صحفية.
 
وناشد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتجنب ممارسة الانشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط .
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