هكذا احتفل نجوم هوليوود بالكريسماس (صور)

يحرص نجوم ونجمات هوليوود سنويا على إثارة إعجاب متابعهيم بنشرهم لمظاهر احتفالهم بهذه الليلة المميزة من العام، في صور تجمعهم بأسرهم على منصاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وجمعت عدد من مواقع الفن الأمريكية، مظاهر احتفال عدد كبير من نجوم ونجمات هوليوود بليلة الكريسماس، بجمعها للصور التي نشروها على صفحاتهم الخاصة على مواقع تويتر وأنستقرام، وسبل تهنئتهم لمتابعيهم.





وبدأت الصحيفة بالنجم ويل سميث، الذي نشرته على صفحته الخاصة على أنستقرام صورة جمعته بزوجته جادين سميث، وكانا يرتديان زي سانتا كلوز وحيوان الرنة في إطلالة مضحكة لقيت إعجاب الكثير من المتابعين.

والنجم جاستين تيمبرليك وزوجته النجمة جيسكا بيل، اللذان اختارا الاحتفال بالكريسماس لهذا العام برفقة أشهر فأر في العالم، حيث نشر جاستين صورة له مع زوجته برفقة ميكي ماوس هنأ بها متابعيه.

وأيضا النجم أليك بالدوين وزوجته هيلاريا بالدوين، اللذان نشرا صورة لهما مع أبنائهم ومن خلفهم شجرة الكريسماس.

والنجمة جينفر لوبيز، التي أثارت إعجاب متابعيها على أنستقرام بصورتها التي ظهرت بها برفقة صديقها أليكس رودريجيز، وقد اختارا أن يرتديا زيا متطابق لهذه الليلة.

والنجمة سيلين ديون التي نشرت صورة لها على حسابها الخاص على أنستقرام ظهرت بها برفقة أبناءها الثلاث، وقدمت عبر صورتها التهنئة لمتابعيها ورثاء لزوجها الراحل منذ ثلاثة سنوات.