مفاجأة حول عودة نيمار إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يحلم بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني.





وفقا لموقع 10 سبورت الفرنسي، فإن فكرة العودة لبرشلونة تحاصر قلب وعقل النجم البرازيلي، بعد عام ونصف من رحيله عن النادي الكتالوني، مقابل كسر الشرط الجزائي في عقده 222 مليون يورو.





وقال الموقع إن نيمار يعلم جيدا أن العودة إلى برشلونة ستكون عملية معقدة للغاية، لكنه على استعداد تام لإقناع مسؤولي إدارة برشلونة بارتداء قميص الفريق مجددا.





واختتم الموقع أن الفترة المقبلة ستشهد ترقبا شديدا لموقف برشلونة، الذي لم يرض عن الطريقة التي رحل بها اللاعب البرازيلي إلى صفوف باريس.