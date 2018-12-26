مشتريات المصريين تصعد بالبورصة 1.4% في منتصف التعاملات





واصلت البورصة المصرية أدائها الأيجابي بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء ، واستمرت المؤشرات الرئيسية في الصعود مدعومة بمشتريات المصريين





وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية اليوم نحو 7.9مليارجنيه، ليصل إلى مستوى 734.9 مليارجنيه مقارنة بإغلاق عند 727مليار جنيه بالجلسة السابقة.

وعلي صعيد مؤشرات البورصة المصرية فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 12,850.59 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 671.88 نقطة، وارتفع مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7% محققا مستوى 1,681.78 نقطة.





وسجلت قيم التداولات للبورصة المصرية اليوم نحو 154,85 مليون ، من خلال تداول 35.8 مليون سهم، بتنفيذ 5.8 مليون عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 125شركة مقيدة، ارتفع منها 77سهمًا، وتراجعت أسعار 6 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 40 سهمًا أخرى.





اما عن اتجاهات المستثمرين بالبورصة المصرية فقد سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بنحو 9.1مليون جنيه، بنسبة استحواذ 88.3% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب والأجانب نحو عمليات البيع ، مسجلًا 5.1 مليون جنيه، و 4مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 5.2%، 6.4% من التداولات





يذكر أن البورصة المصرية قد أنهت تعاملات أمس الثلاثاء ، على تراجع جماعي لمؤشراتها مضغوطة بمبيعات العرب والأجانب ، ومتأثرة بدخول معظم المستثمرين خاصة الاجانب فى اجازات اعياد الميلاد ، مما يضعف من احجام السيولة اليوم.





وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية اليوم نحو 4.5 مليارجنيه، ليصل إلى مستوى 727 مليارجنيه مقارنة بإغلاق عند 731,50 مليار جنيه بالجلسة السابقة.





وعلي صعيد مؤشرات البورصة المصرية فقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 12670.63 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 669.81 نقطة، وأنخفض مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.34% محققا مستوى 1670.16نقطة.





وسجلت قيم التداولات للبورصة المصرية أمس نحو 380 مليون ، من خلال تداول 95 مليون سهم، بتنفيذ 16.2 مليون عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 166شركة مقيدة، ارتفع منها 47سهمًا، وتراجعت أسعار 72 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 47 سهمًا أخرى.











