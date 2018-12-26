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نشوب حريق بسكن التمريض بمستشفى الغردقة العام (صور)

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:11 م
نشوب حريق بسكن التمريض بمستشفى الغردقة العام (صور)
مستشفى الغردقة العام
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محمد طه
 
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نشب منذ قليل حريق بسكن معهد التمريض داخل مستشفى الغردقة العام، وتم إخطار الأجهزة المختصة للسيطرة على الحريق.

وكان اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل سكن معهد التمريض بمستشفى الغردقة العام، على الفور تم الدفع بسيارات الدفاع المدنى للسيطرة على الحريق، وتوجه مدير الأمن لموقع الحادث.

ولم يتبين حتى الآن وجود مصابين من عدمه.
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المزيد عن: معهد تمريض مستشفى الغردقة العام سكن الممرضين حريق
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