نشوب حريق بسكن التمريض بمستشفى الغردقة العام (صور)

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نشب منذ قليل حريق بسكن معهد التمريض داخل مستشفى الغردقة العام، وتم إخطار الأجهزة المختصة للسيطرة على الحريق.



وكان اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل سكن معهد التمريض بمستشفى الغردقة العام، على الفور تم الدفع بسيارات الدفاع المدنى للسيطرة على الحريق، وتوجه مدير الأمن لموقع الحادث.



ولم يتبين حتى الآن وجود مصابين من عدمه.