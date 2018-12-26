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أفغانستان: مصرع 8 مسلحين في قصف بطائرات دون طيار

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:09 م
أفغانستان: مصرع 8 مسلحين في قصف بطائرات دون طيار
مصرع 8 مسلحين
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وكالات
 
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أعلن الجيش الأفغاني في بيان مصرع ثمانية مسلحين على الأقل، في قصف بطائرات دون طيار بإقليم لوجار وسط أفغانستان، طبق ما ذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأربعاء.

 

وجاء في بيان صادر عن فيلق الرعد، 203، التابع للجيش الأفغاني أن طائرات دون طيار من قوات التحالف نفذت عمليات قصف جوي بمنطقة "محمد أغا"، أسفرت عن مقتل 8 مسلحين على الأقل.

 

وإقليم لوجار من بين الأقاليم المضطربة نسبياً في وسط البلاد، أين يعمل المسلحون المناهضون للحكومة بشكل نشط في بعض مناطقه.

 

وغالباً ما يحاول مسلحو طالبان استهداف المؤسسات الحكومية وقوات الأمن، في إطار حملتهم المستمرة ضد الحكومة.

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