المقاولون العرب مع الإسماعيلي يوم 2 يناير
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:07 م
الفجر الرياضي
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قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة المقاولون مع الإسماعيلي المؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز في السادسة من مساء 2 يناير المقبل بستاد المقاولون العرب ، وذلك لعدم ورود الموافقات الأمنية لإقامتها بستاد الإسماعيلية يوم 28 ديسمبر .
وتبعا لذلك قررت اللجنة تحديد موعد مباراة الاسماعيلي مع الزمالك المؤجلة من الجولة العاشرة للمسابقة بعد إجراء قرعة بطولات الأندية الأفريقية ، وإقامة مباراة بتروجيت مع إنبي في بطولة كأس مصر يوم 3 يناير بستاد المقاولون.
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