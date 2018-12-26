المقاولون العرب مع الإسماعيلي يوم 2 يناير

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة المقاولون مع الإسماعيلي المؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز في السادسة من مساء 2 يناير المقبل بستاد المقاولون العرب ، وذلك لعدم ورود الموافقات الأمنية لإقامتها بستاد الإسماعيلية يوم 28 ديسمبر .









وتبعا لذلك قررت اللجنة تحديد موعد مباراة الاسماعيلي مع الزمالك المؤجلة من الجولة العاشرة للمسابقة بعد إجراء قرعة بطولات الأندية الأفريقية ، وإقامة مباراة بتروجيت مع إنبي في بطولة كأس مصر يوم 3 يناير بستاد المقاولون.



