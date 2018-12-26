"الأموال العامة" تضبط قضيتي تعامل غير مشروع في النقد الأجنبي

Advertisements

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط قضيتي تعامل غير مشروع في النقد الأجنبي.



وووردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام "كارم. ف. أ" مواليد 1979، مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطي ببني سويف، بتلقي مبالغ مالية كبيرة بالدولار الأمريكي على حسابه بأحد البنوك، دون وضوح الغرض من تلك المبالغ، وبالفحص تبين قيامه بتلقي تلك المبالغ الضخمة من إحدى الشركات، مقرها بإحدى الدولة الأجنبية، ليقوم بسحبها واستبدال بعضها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك حصيلة نشاطة في تقديم الخدمات الصوتية والمرئية عبر الحدود من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)على أحد المواقع بدون تصريح من الجهات المختصة مقابل عمولة.



وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أمن بني سويف تم ضبطه وبحوزته مبلغ ("1،860"ألف وثمانمائة وستون جنيهًا) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستند ىما يعادل ("199،000 "مائة تسعة وتسعون ألف دولار أمريكي تقريبًا).





وكما أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام المدعو"أشرف. س.م" موظف خزينة بأحد البنوك، مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية بالاتجار في النقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة من أبناء مركز نبروه ليقوم عقب ذلك باستبدالها للجنيه المصري من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي طبقًا للفحص المستندي ("700،000" سبعمائة ألف ريال سعودي).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.



