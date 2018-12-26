تحرير 1066 مخالفة مرورية وسحب 36 رخصة في القليوبية
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:03 م
محمد نبيل
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شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1066مخالفة مرورية.
وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 1066 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية و127 مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل20850 جنيها وسحب 31 دراجة نارية وحجز 4 دراجات.
وكما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائري بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 36 رخصة وتحصيل 5250 جنيها غرامة.
وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 1066 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية و127 مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل20850 جنيها وسحب 31 دراجة نارية وحجز 4 دراجات.
وكما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائري بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 36 رخصة وتحصيل 5250 جنيها غرامة.
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