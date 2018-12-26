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قائد المنطقة الشمالية العسكرية يقدم هدية تذكارية للرئيس السيسي (فيديو)

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:02 م
قائد المنطقة الشمالية العسكرية يقدم هدية تذكارية للرئيس السيسي (فيديو)
تسلم الرئيس هدية تذكارية
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ندى محمد
 
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قدم علي عادل عشماوي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح مشروع إسكان "بشاير الخير 2" بمنطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية"، اليوم الأربعاء.

وقام عشماوي، بتسليم السيسي الهدية وهي كتاب الله "القران الكريم"، معلقا: "اسمحوا لي أن أقدم لك كتاب الله ليكون خير راعيا لك سيادة الرئيس".

يذكر أن الرئيس السيسي وعدد من الوزراء والمسئولين يفتتحون مشروع بشاير الخير 2 ضمن سلسلة الافتتاحات الخاصة بمشاريع القضاء على العشوائيات. 

ويعد مشروع "بشائر الخير" من أكبر مشروعات تطوير العشوائيات ليس في الإسكندرية فقط بل في جمهورية مصر العربية، حيث كان للمشروع دور الريادة في وضع نموذج لتطبيق برنامج تطوير العشوائيات من خلال البدء في بناء مساكن جديدة محل القديمة، ونقل سكان العشوائيات إلى مساكن جديدة كاملة المفروشات، كما يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

 

ويتكون "بشائر الخير" من 3 مراحل، قام بإنجازه رجال المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع عدة جهات من المجتمع المدني ومجتمع الأعمال؛ المرحلة الأولى: "بشائر الخير "1 والتي افتتحها الرئيس السيسي في 2016؛ وتضمنت إنشاء 24 عمارة تضم 1632 وحدة سكنية بتكلفة 532 مليون جنيه، والمرحلة الثانية: "بشائر الخير 2"، وتضمنت 37 عمارة تشمل 1870 وحدة سكنية بتكلفة 400 مليون جنيه، والمرحلة الثالثة: "بشائر الخير 3"؛ وتتضمن إنشاء 110 عمارة تشمل 5840 وحدة سكنية إضافة إلى مسجد وعلاوة على تطوير مركز شباب القباري بتكلفة 2 مليار و325 مليون جنيه.

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المزيد عن: منطقة غيط العنب مشروع بشاير الخير علي عادل عشماوي بشاير الخير 2 السيسي
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