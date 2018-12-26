"الهضبة" يتألق بأقوى حفلات الكريسماس في القاهرة الجديدة (صور)

تألق الميجا ستار عمرو دياب، خلال احيائه لحفل الكريسماس الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء داخل "انتيامو" أحد أماكن السهر بالقاهرة الجديدة .





بدى الهضبة في أفضل حالاته وأشعل آجواء المكان بأغاني ياساحر"، "قمرين" و"ده لو اتساب" و"يتعلموا" و"تملي معاك" و"وياه" و"أنت مغرور" و"برج الحوت" و"معاك قلبي" و"هدد" و"العالم الله" و"حبيبي يانور العين" و"الله يا جماله" و"ليلي نهاري" و"باين حبيت" و"وياه" و"خلينا لوحدينا" و"نغمة الحرمان" و"كنت في بالي".. وغيرها ممن تخللها العديد من الصور التذكارية بطريقة الـ "سيلفي".





كان ضمن الحضور أشرف عبد العزيز محامي عمرو دياب الشهير بـ"الثعلب" وأسرته السناريست تامر حبيب والدكتور هانى ابوالنجا وحرمه دينا ابوالنجا والمذيع تامر بشير والفنان أحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد والفنان إبراهيم النجاري، وحرمه المنتجه ريم محمدالعدل، والمذيعة منار مصطفى عبده، المنتج هاني محروس حرمه عفاف محروس ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، وجيجي، والفنان احمد فريد رجل الاعمال نهاد خطاب وحرمه، و غيرهم ممن استمتعوا بأقوى سهرات الكريسماس مع نجمهم المفضل.