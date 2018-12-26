عاجل.. أمر جديد من "السيسي" بشأن العدادات مسبوقة الدفع

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مقولة إحدى سيدات المناطق العشوائية حول عدم وجود مكان لديها لينام أطفالها الـ6، قائلا: "وانتي مش تفكري قبل ما تجيبيهم هتنيميهم فين؟"، متابعا أن الدولة لن تقصر في حق هؤلاء الأطفال وأي مواطن في الدولة، ولكن كل فرد عليه التفكير جيدا في مستقبل الأبناء قبل ولادتهم.





وأضاف في كلمته خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 2" بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن كل منشاة جديدة سيكون لديها 3 عدادات مسبوقة الدفع "غاز وكهرباء ومياه" حتى يحصل المواطن على الخدمة مقابل ما يدفعه، مطالبا المحافظين والوزراء بتحصيل كل الأموال الخاصة بهم والمتأخرات حتى يمكنهم تجميع الإيرادات اللازمة لتطوير الخدمات فيما بعد.





ويتكون "بشائر الخير" من 3 مراحل، قام بإنجازه رجال المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع عدة جهات من المجتمع المدني ومجتمع الأعمال؛ المرحلة الأولى: "بشائر الخير "1 والتي افتتحها الرئيس السيسي في 2016؛ وتضمنت إنشاء 24 عمارة تضم 1632 وحدة سكنية بتكلفة 532 مليون جنيه، والمرحلة الثانية: "بشائر الخير 2"، وتضمنت 37 عمارة تشمل 1870 وحدة سكتية بتكلفة 400 مليون جنيه، والمرحلة الثالثة: "بشائر الخير 3"؛ وتتضمن إنشاء 110 عمارة تشمل 5840 وحدة سكنية إضافة إلى مسجد وعلاوة على تطوير مركز شباب القباري بتكلفة 2 مليار و325 مليون جنيه.







كما تابع أن هناك مشكلة مع الحديقة الدولية بالإسكندرية، حيث وفقا للأرقام الموجودة الشركة المسئولة عنها لا تدفع المستحقات عليها لمدة 20 عاما مضت، معلقا "يا تجيبولي 400 مليون جنيه المستحقة أو يتم إخلائها نهائيا.. بلاش من الحديقة الدولية خالص ونعمل مشروع تاني فيها".



