ماكرون يشيد بالجنود الفرنسيين في الحرب ضد الإرهاب

أشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالجنود الفرنسيين لالتزامهم بمكافحة الإرهاب وحماية مواطنيهم في وقت "التهديد الدائم".

وألقى ماكرون كلمته، التي أُعيد بثها ليلة أمس على قناة فرانس 2، في نهاية هذا الأسبوع في نجامينا، أمام القوات المشاركة في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، الذين زارهم هناك.

ووجه الرئيس الفرنسي كلمته إلى الجنود في الخدمة، والجرحى، والمفقودين وكذلك إلى أسرهم، خاصةً الذين فقدوا أحد أحباءهم، من الجنود في إطار هذه العمليات.

وأضاف ماكرون في الخطاب الموجز الذي تلاه أمام "آلاف الجنود الذين يقاتلون ضد الإرهابيين" في قوة برخان الفرنسية بتشاد، التي تعد أكبر انتشار للقوات الفرنسية في الخارج بحوالي 4500 عسكري "أعرف ألم أول عيد ميلاد بعد وفاة صديق مقرب".

ويشار إلى أن فرنسا نشرت في أغسطس نحو 4500 جندي في منطقة الساحل في إطار عملية برخان لمساعدة قوات دول المنطقة على محاربة الجماعات المتطرفة.