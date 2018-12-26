العرض الخاص لـ"عمر خريستو" بداندي مول

يقام مساء اليوم الأربعاء العرض الخاص لفيلم "عمر خريستو" بسينما ريسانس بداندى مول الصحراوى، ومن المقرر حضور كل أبطاله.

فيلم "عمر خريستو"، يتناول موضوعا وطنيا مهما، ويسلط الضوء على محاربة الإرهاب والأيدي الخفية التي تريد تخريب الوطن، ودور الدولة في مواجهتها والتعامل معها بكل حسم وقوة، وهو من نوعية أفلام الإثارة والتشويق والأكشن الذي تم تصويره بين القاهرة والإسكندرية ولبنان.

ويضم فيلم "عمر خريستو" كوكبة من النجوم منهم الفنان لطفي لبيب وعاطف عبد اللطيف، ودومينيك حوراني، وسامي مغاوري وأحمد التهامي وياسر الطوبجي وعماد رشاد، وياسر على ماهر وريهام عزيز ومارتينا عادل، ويسرا المسعودي وزينب عبدالوهاب ومحمود تركي وأحمد السلكاوي.

فيلم "عمر خريستو" قصة عاطف عبد اللطيف، سيناريو وحوار جوزيف فوزي وإخراج سيف يوسف.