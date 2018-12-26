عاجل.. "السيسي": "الدولة لازم تاخد حقها القديم قبل الجديد"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لا تتوافر الأموال الكافية لعمل مشروعات "بشائر الخير" والتي طالب محافظ الإسكندرية بزيادتها، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تتكلف مبالغ طائلة ولا يجوز عدم تحصيل المستحقات الخاصة بالدولة.





وأضاف في كلمته خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 2" بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، أنه يجب إبرام عقود ووثائق مؤمنة بين الدولة والشركات المدنية التي تعمل بالمشروعات القومية ومن يدفع المستحقات يستمر وغير ذلك يترك المشروع، معلقا: "الدولة لازم تاخد حقها القديم قبل الجديد".





كما تابع أن وزارة الإسكان ساهمت بنحو 600 مليون جنيه بمشروع بشاير الخير حتى الآن، ويجب على جميع المسئولين بالدولة مراقبة الأموال بالمشروعات بدائرة مسئوليتهم.





وعرضت الشئون المعنوية للقوات المسلحة، فيلما تسجيليا حول مشروع تطوير منطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية "بشاير الخير 2"، وذلك خلال افتتاح المشروع بمشاركة عدد كبيرة من المسئولين والوزراء المعنيين، اليوم الأربعاء.





ويكشف الفيلم عن مراحل تنفيذ مشروع "بشاير الخير 2" والذي يوفر الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين في منطقة غيط العنب ضمن مشروع القضاء على العشوائيات.





ويتكون "بشائر الخير" من 3 مراحل، قام بإنجازه رجال المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع عدة جهات من المجتمع المدني ومجتمع الأعمال؛ المرحلة الأولى: "بشائر الخير "1 والتي افتتحها الرئيس السيسي في 2016؛ وتضمنت إنشاء 24 عمارة تضم 1632 وحدة سكنية بتكلفة 532 مليون جنيه، والمرحلة الثانية: "بشائر الخير 2"، وتضمنت 37 عمارة تشمل 1870 وحدة سكتية بتكلفة 400 مليون جنيه، والمرحلة الثالثة: "بشائر الخير 3"؛ وتتضمن إنشاء 110 عمارة تشمل 5840 وحدة سكنية إضافة إلى مسجد وعلاوة على تطوير مركز شباب القباري بتكلفة 2 مليار و325 مليون جنيه.



