السيطرة على حريق شب داخل منزل سكني في المنيب دون إصابات
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:42 ص
كريم المنجي
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نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق داخل منزل سكني داخل منطقة المنيب دون إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.
وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل سكني في المنيب، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وإخماد الحريق.
وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل سكني في المنيب، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وإخماد الحريق.
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