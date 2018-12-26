السيسي يشاهد فيلما تسجيليا حول مشروع "بشاير الخير 2" (فيديو)

عرضت الشئون المعنوية للقوات المسلحة، فيلما تسجيليا حول مشروع تطوير منطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية "بشاير الخير 2"، وذلك خلال افتتاح المشروع بمشاركة عدد كبيرة من المسئولين والوزراء المعنيين، اليوم الأربعاء.

ويكشف الفيلم عن مراحل تنفيذ مشروع "بشاير الخير 2" والذي يوفر الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين في منطقة غيط العنب ضمن مشروع القضاء على العشوائيات.

وكانت قد شملت المرحلة الثانية إنشاء 18 بلوك وعمارة فردية بإجمالي 37 عمارة وتشمل 1870 وحدة سكنية، وتم تجهيز الوحدات السكنية بالأثاث وجميع الأجهزة اللازمة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تشمل بعض المحال والمولات التجارية بالدورين الأرضي والأول وخدمات صحية واجتماعية، وقامت على إنشائها المنطقة الشمالية العسكرية.





خالد صديق: مشروع "بشاير الخير" سيغير الواجهة الحضارية للإسكندرية





قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن مشروع "بشاير الخير 2" من المشروعات الراقية التي تنفذها المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيغير الواجهة الحضارية لمحافظة الإسكندرية.





وتابع "صديق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن حجم الوحدات التي ينفذها الصندوق في محافظة الإسكندرية تصل لـ30 ألف وحدة، لافتًا إلى أن مشروع "بشاير 1" و"بشاير 2" قائم على التبرعات، أما "بشاير 3" فسيقوم صندوق تطوير العشوائيات بإعداده بتكلفة تصل لـ7 مليار جنيه.





وأضاف أن مشروع "بشاير الخير" محاولة من الدولة لتعويض من سكنوا العشوائيات طيلة السنوات الماضية.





وجاءت إشارة البدء من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشروع بشائر الخير، لتحويل عشوائيات غيط العنب إلى مجتمع سكني وخدمي متطور.



