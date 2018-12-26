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ألمانيا: التسلح النووي في أوروبا "رد خاطئ"

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:37 ص
ألمانيا: التسلح النووي في أوروبا رد خاطئ
وزير الخارجية الألماني
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وكالات
 
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أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بوضوح عن معارضته لنشر صواريخ نووية جديدة متوسطة المدى في أوروبا.

 

وأعلن ماس في مقابلة مع الوكالة الألمانية، اليوم الأربعاء، معارضة ألمانيا للأمر في حال إلغاء معاهدة القوى النووية متوسطة المدى بين روسيا والولايات المتحدة، الموقعة قبل 30 عاماً.

 

وقال ماس: "لا يجب أن تصبح أوروبا بأي حال من الأحوال مسرحاً لجدال تسلح... نشر صواريخ جديدة متوسطة المدى، سيقابل بمعارضة واسعة في ألمانيا".

 

وتتهم الولايات المتحدة روسيا بانتهاك معاهدة القوى النووية متوسطة المدى عبر تصنيع صواريخ جديدة، وهددت بإلغاء المعاهدة.

 

وفي نوفمبر الماضي أمهلت واشنطن موسكو ثلاثة أشهر للامتثال للمعاهدة، إلا أن روسيا لم تبد أي استعداد لذلك، واتهمت في المقابل حلف شمال الأطلسي، بانتهاك المعاهدة بنشر أنظمة دفاع صاروخية في رومانيا.

 

وتابع ماس "التسلح النووي سيكون بالتأكيد الرد الخطأ"، مضيفاً أن منطق التوسع في التسلح يعود إلى الحرب الباردة، وأن "سياسة ثمانينيات القرن الماضي لن تساعد في حل قضايا اليوم".

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