"عشماوي": الانتهاء من جميع أعمال مشروع "بشائر الخير 2" في زمن قياسي

قال علي عادل عشماوي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، إنه تم إزالة جميع المباني العشوائية بموقع مشروع غيط العنب؛ لإنشاء مشروع الإسكان، وذلك على مسطح أرض حوالي 50 ألف متر مربع بما يعادل 12 فدان تقريبا وحجم أعمال الهدم 143 ألف متر مكعب.









وأضاف في كلمته خلال افتتاح مشروع غيط العنب "بشائر الخير 2"، اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من جميع أعمال المشروع في زمن قياسي "عام ونصف" لتلبية احتياجات أهالي المنطقة بتوفير مسكن لائق بهم، متوجها بالشكر لمؤسسات الدولة المختلفة لمساهمتها في إنجاح المشروع الذي يوفر الحياة الكريمة لحوالي 10 آلاف مواطن.





كما لفت إلى أن هذا المشروع الحضاري ليس نهاية المطاف ولكن يوجد مشروعات أخرى يجري العمل فيها على قدم وساق مثل بشائر الخير 3 و5.





ويتكون "بشائر الخير" من 3 مراحل، قام بإنجازه رجال المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع عدة جهات من المجتمع المدني ومجتمع الأعمال؛ المرحلة الأولى: "بشائر الخير "1 والتي افتتحها الرئيس السيسي في 2016؛ وتضمنت إنشاء 24 عمارة تضم 1632 وحدة سكنية بتكلفة 532 مليون جنيه، والمرحلة الثانية: "بشائر الخير 2"، وتضمنت 37 عمارة تشمل 1870 وحدة سكتية بتكلفة 400 مليون جنيه، والمرحلة الثالثة: "بشائر الخير 3"؛ وتتضمن إنشاء 110 عمارة تشمل 5840 وحدة سكنية إضافة إلى مسجد وعلاوة على تطوير مركز شباب القباري بتكلفة 2 مليار و325 مليون جنيه.





