محافظ القاهرة يهنىء المطران منير أنيس بعيد الميلاد
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:32 ص
ماريان عيد
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استقبل المطران الدكتور منير حنا أنيس، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بمقر الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية مهنئا المطران وشعب الكنيسة الأسقفية بعيد الميلاد المجيد.
ونقل محافظ القاهرة، خلال المقابلة، تهاني الرئيس عبد الفتاح السيسي لشعب الكنيسة الأسقفية بالعيد.
ومن جانبه، أعرب المطران منير حنا عن خالص الشكر والتقدير لزيارة محافظ القاهرة، متمنيًا لمصر أن يحفظها الله من كل شر وأن ننعم جميعا بالتقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس السيسي.
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