هكذا احتفلت سيرين عبدالنور بالكريسماس
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:27 ص
الفجر الفني
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شاركت الفنانة سيرين عبد النور متابعيها على تطبيق "انستجرام" عبر خاصية "الستوريز" مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من الاحتفالية التي تم تجهيزها للاحتفال بالكريسمس مع عائلتها.
ونشرت "سيرين" مقطع لابنتها دون ان تظهر وجهها بشكل واضح وهي ترقص وتتحرك بحركات احترافية على احدى الاغاني الاجنبية، وكتبت عليه "لا تعليق"، لكن سرعان ما انتشر المقطع بين المشاهدين الذين اثنوا على الطفلة المليئة بالحيوية والحب.
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