تطوير العشوائيات: لم نقطع أموال من موازنة الدولة لمشروع "بشائر الخير" (فيديو)

أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أنه تم الانتهاء بشكل كامل من المرحلة الثانية لمشروع "بشائر الخير" بغيط العنب، مشيرا إلى أنه لم يتم الاستقطاع من الميزانية العامة للدولة؛ لإنشاء المشروع بالكامل.





وأوضح، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر صرف 24 مليار جنيه لتطوير العشوائيات غير الآمنة، و350 مليار جنيه لتطوير العشوائيات الآمنة على مدار عشرة سنوات، معلقا "مفيش حاجة اسمها خسارة فى أهالينا".





وأضاف أنه تم تخصيص 42 مليار جنيه لتطوير الأسواق العشوائية، مفيدًا بأنه سيتم تسليم الأهالي على مراحل بمشروع بشائر الخير.





ويتكون "بشائر الخير" من 3 مراحل، قام بإنجازه رجال المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع عدة جهات من المجتمع المدني ومجتمع الأعمال؛ المرحلة الأولى: "بشائر الخير "1 والتي افتتحها الرئيس السيسي في 2016؛ وتضمنت إنشاء 24 عمارة تضم 1632 وحدة سكنية بتكلفة 532 مليون جنيه، والمرحلة الثانية: "بشائر الخير 2"، وتضمنت 37 عمارة تشمل 1870 وحدة سكتية بتكلفة 400 مليون جنيه، والمرحلة الثالثة: "بشائر الخير 3"؛ وتتضمن إنشاء 110 عمارة تشمل 5840 وحدة سكنية إضافة إلى مسجد وعلاوة على تطوير مركز شباب القباري بتكلفة 2 مليار و325 مليون جنيه.







