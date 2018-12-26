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حبس عاطلين لترويجهما 20 تذكرة حشيش بالمعصرة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:26 ص
حبس عاطلين لترويجهما 20 تذكرة حشيش بالمعصرة
النيابة العامة - أرشيفية
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داليا عادل
 
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أمرت نيابة المعصرة، حبس عاطلين لترويجهما المواد المخدرة وبحوزتهما كميات من الحشيش.

وكما طلبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة. 

وردت معلومات لمباحث المعصرة بقيام كل من "ك.ك" وشهرته النخيلي، و"بشير"، عاطلين بترويج المواد المخدرة في أماكن مختلفة.

وعلى الفور وأثناء تفقد الحملة تم القبض عليهما وبحوزتهما 40 جراما من مخدر الحشيش و20 تذكرة قبل ترويجهما للعملاء.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.
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