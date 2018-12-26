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تطبيق نظام الشباك الواحد للمستثمرين وتجربة لزراعة القمح على مياه بركة موط

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:25 ص
تطبيق نظام الشباك الواحد للمستثمرين وتجربة لزراعة القمح على مياه بركة موط
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هدير محمود
 
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التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، حيث ناقشا سبل زيادة الاستثمار الزراعي وذلك للتيسير على المستثمرين؛ ليكون صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة هو الجهة الوحيدة التى يتعامل معها المستثمر؛ لإنهاء جميع الإجراءات مع الجهات الأخرى مثل الآثار والوحدات المحلية وأملاك الدولة وغيرها ويتم منحه خطاب الموافقة على التصريح بحفر الآبار.


كما ناقش الوزير والمحافظ استكمال تشغيل آبار الري بالطاقة الشمسية وتطبيق منظومة الرى الحديث اعتبارًا من أول يوليو القادم، مؤكدا بأن الوزير وافق على قيام وزارة الرى بالتعاون مع المحافظة لتنفيذ تجربة زراعة القمح على مياه بركة موط وذلك على مساحة فدان واحد وفى حالة نجاح التجربى يتم التوسع فيها للاستفادة من مياه البركة المتراكمة نتيجة الصرف الزراعي وللحد من خطورتها، الجدير بالذكر أن بركة موط تشغيل مساحة 90 فدان.
تطبيق نظام الشباك الواحد للمستثمرين وتجربة لزراعة القمح على مياه بركة موط
تطبيق نظام الشباك الواحد للمستثمرين وتجربة لزراعة القمح على مياه بركة موط
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المزيد عن: محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الاستثمار الزراعي
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