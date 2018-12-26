والدة الطفل محمد أشرف: "الرئيس استجاب لاستغاثتي بشكل فوري.. وربنا مخيبش ظني" (فيديو)
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:24 ص
ندى محمد
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أشادت والدة الطفل محمد أشرف، "الطالب الذي سقط عليه سور المدرسة"، باستجابة للرئيس عبد الفتاح السيسي السريعة على استغاثتها التي طالبت فيها بإنقاذ الطفل وسرعة علاجه عبر السوشيال ميديا، معلقة: "الحمد لله ربنا ما خيبش ظني".
وأضافت، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل سيارة إسعاف لنقل الطفل فورًا لمستشفى وادى النيل لاستكمال علاجه.
وتابعت الأم: "مهما أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي مش هقدر أوفيه الجميل اللي عمله في ابني أبدًا".
وأضافت، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل سيارة إسعاف لنقل الطفل فورًا لمستشفى وادى النيل لاستكمال علاجه.
وتابعت الأم: "مهما أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي مش هقدر أوفيه الجميل اللي عمله في ابني أبدًا".
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