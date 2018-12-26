السعودية تفاجئ الوافدين بقرار جديد (فيديو)

كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي ، مصير العمالة الوافدة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن القرار في غضون شهر.

إعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الوافدة

وأعلن القصبي، في حوار مع قناة "روتانا خليجية"، أن دراسة إعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الوافدة، استكملت، وسيتم عرضها قريبا على مجلس الوزراء السعودي، مؤكدا أن المجلس سينظر في إيجابيات القرار وكذلك التحديات التي يواجهها، وسيتم الإعلان عن القرار في غضون شهر.

نتيجة الدراسة

وفيما لم يشر إلى نتيجة الدراسة وإن كان التوجه نحو تثبيت الرسوم أو خفضها، قال إن "اتجاه الدراسة هو مصلحة البلد والمواطن"، مضيفا أن "توجه الحكومة كان الإبقاء على المقابل المالي وهو ما أعلنه وزير المالية، والدولة موقفها ثابت لحد الآن في الإبقاء على الرسوم، لكن في نفس الوقت تتم دراسة القرار دراسة شاملة ومراجعة التطورات".

يذكر أن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أبلغ مؤتمرا صحفيا الأسبوع الماضي، بأنه لا توجد نية لتغيير الرسوم المفروضة على الوافدين.

رسوم على تعيين الوافدين

وتفرض الحكومة السعودية رسوما على تعيين الوافدين واستخراج تأشيرات الإقامة لعائلاتهم، وكان من المقرر زيادتها العام المقبل في إطار سياسة لتشجيع توظيف المواطنين بدلا من الأجانب، فيما يطالب القطاع الخاص بتأجيل زيادة الرسوم.