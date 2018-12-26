ماجدة الرومي تستعد لإحياء حفلا في السعودية بعد غد

تستعد الفنانة ماجدة الرومي، بعد غد، لإحياؤ حفلا في محافظة العلا في المملكة العربية السعودية.

وسيصدح صوتها في منطقة تحتضن صخورا نقش عليها الأنباط – وهم من السكان القدماء لشمال الجزيرة العربية وجنوب الشام من عام 100 إلى 37 قبل الميلاد – مقابر ضخمة وكتابات لا تزال واضحة المعالم حتى اليوم.

هذه المنطقة التي تعبق بالتاريخ، دخلت في العام 2008 لائحة الأونيسكو للتراث العالمي.

حفل ماجدة الرومي هو واحد من سلسلة حفلات ونشاطات ستشهدها محافظة العلا بشكل أسبوعي وصولا إلى العاشر من شهر شباط 2019. أطلق على هذه الفعاليات اسم "شتاء طنطورة".

“طنطورة” التي تعني الساعة الشمسية القديمة والتي تحتضنها بلدة العلا القديمة، استخدمها سكان المنطقة على مدى مئات السنوات لمعرفة الوقت وتبدّل الفصول.

“شتاء طنطورة” افتتحه فنان العرب محمد عبده في 20 كانون الأول، ويختتمه الفنان العالمي "Yanni" في 10 شباط وما بين حفلي الإفتتاح والختام، حفلات غنائية لكبار الفنانين العالميين في نهاية كل أسبوع.

بالإضافة إلى ذلك، ستشهد محافظة العلا عرضا للمناطيد، وعرضا آخر للأحصنة العربية فضلا عن مجموعة كبيرة من النشاطات من بينها جولات في السوق العتيق والتعرف إلى الفنون القديمة، وجولات على مختلف المواقع الأثرية في المحافظة. كما ينتظر محبي مراقبة النجوم مشاهد رائعة في المساء.

"شتاء طنطورة" هو واحد من نشاطات ثقافية متعددة تشهدها المملكة منذ فترة، وهي تقع ضمن "الرؤية 2030" التي وضعها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وتم إطلاقها بمباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان نهاية شهر نيسان من العام 2016.