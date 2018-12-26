اليمن: المليشيا تنقلب على اتفاق السويد وترفض تسليم ميناء الحديدة

بعد زيارة رئيس فريق المراقبين الدوليين لميناء الحديدة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، أعلن الحوثيون أمس الثلاثاء رفضهم تسليم الميناء، في انقلاب صريح وواضح على اتفاق السويد والقرار الأممي 2451.

ونقل موقع "وكالة 2 ديسمبر" اليمني، عن وكيل محافظة الحديدة الموالي للحوثيين عبد الجبار الجرموزي في تصريحات لوسائل إعلام المليشيا أن "تسليم ميناء الحديدة ليس مطروحاً أبداً".

يُذكر أن اتفاق استوكهولم بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، نص على انسحاب الميليشيا من موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى قبل نهاية العام الجاري، ومن مدينة الحديدة قبل 7 يناير المقبل، انسحاب تضمنه أيضاً قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451، الذي صادق على اتفاق السويد برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفث.