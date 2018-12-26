ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اليمن: المليشيا تنقلب على اتفاق السويد وترفض تسليم ميناء الحديدة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:13 ص
اليمن: المليشيا تنقلب على اتفاق السويد وترفض تسليم ميناء الحديدة
ميناء الحديدة
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

بعد زيارة رئيس فريق المراقبين الدوليين لميناء الحديدة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، أعلن الحوثيون أمس الثلاثاء رفضهم تسليم الميناء، في انقلاب صريح وواضح على اتفاق السويد والقرار الأممي 2451.

 

ونقل موقع "وكالة 2 ديسمبر" اليمني، عن وكيل محافظة الحديدة الموالي للحوثيين عبد الجبار الجرموزي في تصريحات لوسائل إعلام المليشيا أن "تسليم ميناء الحديدة ليس مطروحاً أبداً".

 

يُذكر أن اتفاق استوكهولم بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، نص على انسحاب الميليشيا من موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى قبل نهاية العام الجاري، ومن مدينة الحديدة  قبل 7 يناير المقبل، انسحاب تضمنه أيضاً قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451، الذي صادق على اتفاق السويد برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفث.

Advertisements
المزيد عن: ميناء الحديدة تسليم ميناء الحديدة اليمن الحوثيين اتفاق السويد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
-
x
14:30
-
وولفرهامبتون
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
ليفربول
-
x
17:00
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
هيديرسفيلد تاون
توتنهام هوتسبير
-
x
17:00
-
بورنموث
كريستال بالاس
-
x
17:00
-
كارديف سيتي
بيرنلي
-
x
17:00
-
إيفرتون
برايتون
-
x
19:15
-
آرسنال
واتفورد
-
x
21:30
-
تشيلسي
الدوري الإيطالي
فروسينوني
-
x
13:30
-
ميلان
أتلانتا
-
x
16:00
-
يوفنتوس
بولونيا
-
x
16:00
-
لاتسيو
فيورنتينا
-
x
16:00
-
بارما
روما
-
x
19:00
-
ساسولو
انتر ميلان
-
x
21:30
-
نابولي