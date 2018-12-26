برامج تثقفية عن الزلازل والبراكين لزوار الجنادرية
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:03 ص
الفجر السعودي
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نفذ جناح هيئة المساحة الجيولوجية السعودية
المشارِك ضمن منظومة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المهرجان الوطني للتراث
والثقافة؛ محاضرة توعوية تثقيفية عن الزلازل والبراكين وكيفية التصرف أثناء وقوع الهزات
الأرضية وبعدها.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل،
أن المحاضرة تأتي ضمن مشاركة هيئة المساحة الجيولوجية في المهرجان؛ حيث تنفذ برامج
تعريفية بواقع محاضرتين يوميًّا حتى نهاية أيام الجنادرية.
وأشار إلى أن المحاضرات تتضمن مجموعة من
المحاور تشمل تعريف الزوار بأنواع الزلال والبراكين، وطريقة قياس درجات الزلازل، وأشهر
البراكين التي حدثت وأماكن وقوعها، إضافة إلى أبرز أدوات السلامة الواجب توافرها لدى
المواطن أثناء وقوع الهزات الأرضية، وكذلك المواد الغذائية التي يحتاج إلى تخزينها
أثناء وقوع الهزات الأرضية.
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