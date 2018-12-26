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قبل ما تخرج.. تعرف على حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:13 ص
قبل ما تخرج.. تعرف على حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار
أمطار - أرشيفية
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يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتنشط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة والوجه البحري تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة مساءً.

أما حالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 
وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 20

شبين الكوم 11 20

طنطا 12 20

دمنهور 12 21

الإسكندرية 12 21

بلطيم 13 21

مطروح 15 18

السلوم 14 17

سيوة 09 21

بورسعيد 14 21

دمياط 14 21

الزقازيق 11 22

الإسماعيلية 08 22

السويس 10 21

العريش 09 21

رفح 09 20

رأس سدر 11 21

نخل 03 18

نويبع 16 22

طابا 11 20

كاترين 03 16

الطور 11 21

شرم الشيخ 16 23

الغردقة 15 23

مرسى علم 16 24

الفيوم 11 20

بني سويف 11 20

المنيا 10 20

أسيوط 09 21

سوهاج 09 22

قنا 10 23

الأقصر 09 24

أسوان 07 24

أبوسمبل 11 23

الوادي الجديد 12 22

شلاتين 16 26

أبو رماد 17 25

رأس حدربة 18 24

حلايب 19 24


وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 32

المدينة 16 28

الرياض 10 23

المنامة 17 21

أبوظبي 16 25

الدوحة 15 23

الكويت 12 20

دمشق 04 14

بيروت 13 18

عمان 06 14

القدس 07 15

غزة 12 20

بغداد 09 17

مسقط 18 25

صنعاء 03 24

الخرطوم 18 34

طرابلس 11 17

تونس 06 16

الجزائر 08 17

الرباط 08 20

نواكشوط 14 28
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